İYİ Parti Vekili Kavuncu: Türkiye, Venezuela İle Aynı Yolculukta mı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Gündemi Değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yaptığı basın toplantısında, Türkiye'deki siyasi durumu ele alarak önemli açıklamalarda bulundu. Kavuncu, 'Seçimle gelen, seçimle gider' inancının giderek ortadan kalktığını belirtti.

Türkiye, Venezuela Benzeri Bir Eve İvme mi Kazanıyor?

Kavuncu, Türk demokrasisinin tehlike altında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir mazisi ve birikimi olan bir ülke, adeta Venezuela ya da ayarında bir ülkeye evrilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Yargının Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı Sorunları

Kavuncu, son on yıldır yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı vurgusunun sıkça yapıldığını ifade etti. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını savunan Kavuncu, Türkiye'de adeta bir kuvvetler birliği uygulandığını iddia etti.

İktidarın Seçimle İlgisizliği

Kavuncu, mevcut iktidarın, seçmenle ilgilenmeyi bıraktığını ve tamamen seçilenlere odaklandığını ifade ederek, "İktidar, siyaseti bırakmış, siyaset mühendisliğine başlamıştır." diye konuştu.

Tehlikeli Oyun

Daha fazla dikkat çekmek için, Türkiye'de şu an tehlikeli bir oyun oynandığını ifade eden Kavuncu, milletin birbirine kırdırılmaya çalışıldığını belirtti. Bu bağlamda muhalefet olarak bir araya gelmenin önemine değinen Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ifadelerini hatırlatarak, "Bütünleşik muhalefet artık bir zarurettir." dedi.

Bu durumun, seçim hesaplarını aşan ortak bir bakış ve duruş yansıttığını vurgulayan Kavuncu, muhalefetin bir araya gelmesinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.