İYİ Partili Ofluoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çağrısı

İYİ Partili Ofluoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin basın toplantısı düzenledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde yapıldı.

Toplumun Temel Taşı Kadınlar

Ofluoğlu, kadınların toplumun temel taşlarını oluşturduğunu ve ailelerin, toplumların gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Kadınların yaşam hakkının, güvenliğinin ve onurunun, ayrım yapılmaksızın herkesin sahip olması gereken temel insan hakları olduğunu ifade etti.

Dünya Genelinde Kadınların Durumu

Dünya genelinde milyonlarca kadının fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirten Ofluoğlu, bu durumun yalnızca bireyler için değil, tüm toplum için büyük bir utanç kaynağı olduğunu kaydetti.

Şiddetle Mücadelede Sorumluluk

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle yeterince mücadele edilmediğini savunan Ofluoğlu, "Elinde koruma kararıyla bir kadın öldürülüyorsa bunun sorumluluğu, güvenliği sağlayamayan İçişleri Bakanlığı ile caydırıcı tedbirleri bir an evvel uygulamaya koymayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nındır." şeklinde konuştu.

Çalıştay İle Somut Adımlar

İYİ Parti olarak 6-17 Kasım tarihleri arasında Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenlendiğini hatırlatan Ofluoğlu, kamuoyuyla paylaştıkları çalıştay sonuç bildirisiyle çözüme katkı sağlama niyetlerini ifade etti.

Çözüm Önerileri

Ofluoğlu, çalıştayda kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklerin giderilmesi için sunulan çözüm önerilerinden bazılarını şu şekilde sıraladı:

Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi

Kadınların eğitime ve istihdama katılımının arttırılması

6284 sayılı Kanun kapsamında tedbirlerin uygulanması

Kadınların siyasi partiler içinde güçlenmesi ve eşit temsilin sağlanması

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık çalışmaları

Zorunlu eğitime gönderilmemenin takibi

Erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri

Aile içi şiddet büro amirlikleri ve sığınma evi sayısının arttırılması

Kadın izleme ve tecavüz kriz merkezlerinin kurulması

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.