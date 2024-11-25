İYİ Partili Ofluoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çağrısı

İYİ Partili Ofluoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin basın toplantısı düzenledi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde yapıldı.
Toplumun Temel Taşı Kadınlar
Ofluoğlu, kadınların toplumun temel taşlarını oluşturduğunu ve ailelerin, toplumların gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Kadınların yaşam hakkının, güvenliğinin ve onurunun, ayrım yapılmaksızın herkesin sahip olması gereken temel insan hakları olduğunu ifade etti.
Dünya Genelinde Kadınların Durumu
Dünya genelinde milyonlarca kadının fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirten Ofluoğlu, bu durumun yalnızca bireyler için değil, tüm toplum için büyük bir utanç kaynağı olduğunu kaydetti.
Şiddetle Mücadelede Sorumluluk
Türkiye'de kadına yönelik şiddetle yeterince mücadele edilmediğini savunan Ofluoğlu, "Elinde koruma kararıyla bir kadın öldürülüyorsa bunun sorumluluğu, güvenliği sağlayamayan İçişleri Bakanlığı ile caydırıcı tedbirleri bir an evvel uygulamaya koymayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nındır." şeklinde konuştu.
Çalıştay İle Somut Adımlar
İYİ Parti olarak 6-17 Kasım tarihleri arasında Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenlendiğini hatırlatan Ofluoğlu, kamuoyuyla paylaştıkları çalıştay sonuç bildirisiyle çözüme katkı sağlama niyetlerini ifade etti.
Çözüm Önerileri
Ofluoğlu, çalıştayda kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklerin giderilmesi için sunulan çözüm önerilerinden bazılarını şu şekilde sıraladı:
- Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi
- Kadınların eğitime ve istihdama katılımının arttırılması
- 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbirlerin uygulanması
- Kadınların siyasi partiler içinde güçlenmesi ve eşit temsilin sağlanması
- Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık çalışmaları
- Zorunlu eğitime gönderilmemenin takibi
- Erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri
- Aile içi şiddet büro amirlikleri ve sığınma evi sayısının arttırılması
- Kadın izleme ve tecavüz kriz merkezlerinin kurulması
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.