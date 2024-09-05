İYİ Partili Usta'dan Orta Vadeli Program Eleştirisi

İYİ Partili Usta'dan Sert Eleştiriler

Erhan Usta, Türkiye'nin yeni açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında önemli eleştirilerde bulundu. Usta, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu ekonomik yapının ağır yükünü özellikle asgari ücretli, memur, çiftçi ve küçük esnafın taşıdığını vurguladı.

OVP'nin Yanlış Misyonu

Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlar tarafından açıklanan OVP'nin ekonomiyi düzeltme adına yeterli olmadığına dikkat çekti. "Bu programlar, veri olarak ekonomik programlarla bir tutulamaz. OVP'ler aslında bütçe sürecinin başlangıcını belirler," dedi.

Adaletsiz Vergilendirme Eleştirisi

Artan dolaylı vergilerin ve adaletsiz vergi uygulamalarının, bütçe sürecinde iyileşme sağlamak yerine halka ek yük getirdiğini ifade eden Usta, "Milletin sırtına adaletsiz vergiler konulmaktadır," şeklinde konuştu.

Enflasyon ve Büyüme Endişesi

Geçmiş OVP'lere kıyasla büyümenin düşürüldüğünü ve enflasyonun artış gösterdiğinin altını çizen Usta, "Büyüme rakamları her geçen yıl aşağı çekiliyor, bu durumu kabul etmek mümkün değil. 2024 ve 2025 büyüme hedefleri muhtemelen tutmayacak," dedi.

Fırsat Eşitsizliği

Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevde olduğu süre zarfında enflasyonun %38,2'den %52'ye yükseldiğini belirterek, "Büyük kazanç elde eden kesimlere vergi getirmeden, halkın üzerine 1,5-2 trilyon lira vergi yükleniyor," dedi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve yükün daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini ifade etti.