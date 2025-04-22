İzciler, 57. Alay'ın İzinde Kahraman Şehitleri Anacak

Kamp Faaliyetleri ve Ziyaretler

Yaklaşık 3 bin izci ve izci lideri, Eceabat'taki Kocadere Kamp Alanı'nda çadır kurmaya başladı. Kamp süresince, izcilik faaliyetlerinin yanı sıra, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere de ziyaretler düzenlenecek.

Federasyon Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, etkinliğin bu yıl 23. kez düzenlendiğini belirtiyor. İlk faaliyetin 18 bin 500 katılımcıyla gerçekleştiğini ve etkinliğin uluslararası bir boyut kazandığını ifade eden Subaşı, bu yıl Sancak bölgesinden Boşnak izcilerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen izcilerin de katılacağını söyledi.

Kahramanlık ve Manevi Değerler

25 Nisan sabahı, 57. Alay'ın kahramanlarının izinden yola çıkacak gençler, sabah yemeklerinde asker çorbası ve hamur kızartması ile başlayacaklar. Subaşı, gençlerin bu etkinlikten alacakları manevi değerin, onları Çanakkale uzmanı yapacağını belirtiyor.

Bu kampın amacı, gençlere kahramanlık hikayelerini öğretmek değil, yaşatmak ve tefekkür ettirmektir. "Burada çocuklarımıza sadece 57. Alay olmaya geliyor ve gidiyor. Onlar, nasıl bir insan olmaları gerektiğini burada öğreniyorlar" diyen Subaşı, verilen görevlerin gençlerde büyük bir motivasyon sağladığını vurguladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nda, 53 il ve 7 ülkeden 3 bine yakın izci, kahraman dedelerini 20 kilometrelik yürüyüşle anacak. Kamp için Türkiye'nin dört bir yanından ve 7 ülkeden gelen yaklaşık 3 bin izci ve izci liderleri, Eceabat'taki Kocadere Kamp Alanı'nda, 57. Alay'ın karargahında çadırlarını kurmaya başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nda, 53 il ve 7 ülkeden 3 bine yakın izci, kahraman dedelerini 20 kilometrelik yürüyüşle anacak. Kamp için Türkiye'nin dört bir yanından ve 7 ülkeden gelen yaklaşık 3 bin izci ve izci liderleri, Eceabat'taki Kocadere Kamp Alanı'nda, 57. Alay'ın karargahında çadırlarını kurmaya başladı.