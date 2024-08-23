İzlanda'daki Yanardağ Patladı: Lav ve Kül Püskürttü

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda Yanardağ Faaliyeti

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda yer alan bir yanardağ, bu sabah saatlerinde lav ve kül püskürtme olayına neden oldu. Patlama, bölgedeki birçok sarsıntının ardından gerçekleşti.

Yetkililerin Açıklamaları

Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetin Aralık 2023 tarihinden bu yana yanardağda gerçekleşen altıncı patlama olduğunu ifade etti. Patlamanın etkileri, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı kalırken, büyük bir tehdit bulunmadığı belirtildi.

Fagradals Yanardağı'nın Geçmişi

Reykjanes Yarımadası’nda bulunan ve 2021 yılında yeniden faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, yaklaşık 6 bin yıl aradan sonra lava püskürtme işlemlerine başlamıştı. Bu, 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olarak kayıtlara geçmişti.