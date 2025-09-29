İzmir 121 Gün Sonra Yağmura Kavuştu

İzmir kent merkezinde 31 Mayıs'tan sonra 121 gün sonra başlayan yağmur sabah etkili oldu; gün içinde aralıklarla sürdü, 3 ve 4 Ekim'de sağanak bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:42
Yaz aylarını kurak geçiren İzmir'te 121 gün sonra yağmur etkili oldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezine en son 31 Mayıs'ta yağmur düşmüştü.

Yağışın günlük yaşama etkisi

Sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti. Sabah saatlerinde sağanağa yakalananlar şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Kayganlaşan yol nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.

Meteorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji, kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağını bildirdi.

