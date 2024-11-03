İzmir-2024 Tatbikatı Gerçekleşti

İzmir-2024 Tatbikatı Gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın başarıyla yapıldığını duyurdu.
Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) uygulamaya alınması genelgesi çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Orgeneral İrfan Özsert'in Katılımı
Tatbikata Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in katılım gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, gerçekleştirilen tatbikata dair fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.