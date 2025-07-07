DOLAR
39,84 -0,37%
EURO
46,96 -0,36%
ALTIN
4.287,47 -0,31%
BITCOIN
4.360.453,86 -0,67%

İzmir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 00:57
İzmir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, 1'i çocuk olan bu grup lastik botla denizde tespit edildi.

Göçmenlere Müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki göçmenleri durdurdu. Yapılan müdahale sonucunda 16 düzensiz göçmen sağ salim karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Bu olay, İzmir'deki düzensiz göçle ilgili devam eden mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler...

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın Acı Haberi İzmir'deki Ailesine Ulaştı
3
Diyarbakır'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Çankırı Ilgaz'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ın Kızı Aybeniz Erkan Evlendi
6
CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi
7
Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz