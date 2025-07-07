İzmir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, 1'i çocuk olan bu grup lastik botla denizde tespit edildi.

Göçmenlere Müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki göçmenleri durdurdu. Yapılan müdahale sonucunda 16 düzensiz göçmen sağ salim karaya çıkarıldı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Bu olay, İzmir'deki düzensiz göçle ilgili devam eden mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.