İzmir Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Yakalanan Düzensiz Göçmenler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, bölgedeki bir lastik bottan gelen düzensiz göçmen haberinin ardından, Sahil Güvenlik botu hızla bölgeye yönlendirildi.

Operasyon ve Sonrası

Ekipler, lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu müdahale, sahil güvenliğin insan kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.