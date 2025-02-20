İzmir Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarılması

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, aynı bölgede yapılan operasyonda 35 düzensiz göçmen de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Seferihisar açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Yardım Operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarma işlemi büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Durdurulan Lastik Bot

Aynı bölgede Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen başka bir lastik bot da durduruldu. Bu botta bulunan 16'sı çocuk toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemler ve Teslimat

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen de yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen de yakalandı.