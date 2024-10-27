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İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında, 43 düzensiz göçmen kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 01:07
İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında toplam 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Seferihisar açıklarında bulunan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve bu nedenle yardım talep edildiği bilgisine ulaşıldı.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Olay üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdi. Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Dikili'de Ek Kurtarma Operasyonu

Dikili açıklarında da benzer bir durum söz konusu oldu. Burada da bir grup düzensiz göçmen bildirildi ve Sahil Güvenlik ekipleri hemen görevlendirildi. Yapılan kontroller sonucu, durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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