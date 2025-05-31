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İzmir Aliağa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aliağa'da çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:27
İzmir Aliağa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bir Yangın Daha İzmir Aliağa'da Patlak Verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Horozgediği Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevlere karşı teknik ekipler seferberlik ilan etti.

Yangına Müdahale Ekipleri Hızla Göreve Başladı

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından olay yerine ulaştırılan 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Aliağa'da yaşanan bu yangın, bölgedeki doğal yaşamı ve halk sağlığını tehdit ederken, ekiplerin hızlı müdahalesi büyük önem taşıyor. Yangınla ilgili en güncel gelişmeler takip ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

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