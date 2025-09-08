İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 3 Yaralı

İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı; şüphelinin anne, baba ve iki arkadaşı gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:25
Olayın Detayları

İzmir'in Balçova ilçesinde, 16 yaşındaki E.B. tarafından Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

Yaralı polisler Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı vatandaşın tedavisinin Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi. Yaralı olarak gözaltına alınan şüphelinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Resmi Açıklamalar ve Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan olay yerine gelerek bilgi aldı. Yeldan, gazetecilere "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, 2 cumhuriyet başsavcıvekili ile 6 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin görsel, yazılı ve internet ortamlarında yayın yasağı kararı verdiği ve soruşturmanın "çok yönlü ve titizlikle" yürütüldüğü vurgulandı.

Gözaltılar ve Hastane Ziyaretleri

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Soruşturma ve tedavilere ilişkin gelişmeler yetkili makamlarca paylaşılmaya devam ediyor.

