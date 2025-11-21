İzmir Balçova Saldırısı: Ebu Hanzala ve Ebu Haris Adli Kontrolle Serbest

İzmir'deki Balçova polis merkezine yönelik saldırı soruşturmasında Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) ve Haris Karadağ (Ebu Haris) adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:39
Olayın seyri

İzmir'de 8 Eylül Pazartesi sabahı meydana gelen saldırıda, 16 yaşındaki E.B. Balçova Salih İşgören Polis Merkezine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralandı.

Silah seslerini duyan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olay yerine gitti. Kaçan saldırgan kısa süre sonra aynı sokakta polis tarafından kıstırıldı. Çıkan çatışmada Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş yaralandı. Polis, saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Saldırıya müdahale eden sağlık ekipleri, Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu tespit etti. Yaralı polislerden Ömer Amilağ, 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Murat Dağlı ve sivil vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma, gözaltılar ve mahkeme süreci

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ve ailesiyle birlikte çok sayıda kişi çeşitli terör suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y için ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklama talebiyle işlem yapıldı. T.Y. ve F.Ç. hakkında ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle sevk gerçekleştirildi.

Mahkeme sonucunda saldırganın babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. tutuklandı. Saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Kasım operasyonu ve son gelişme

Soruşturma çerçevesinde ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ‘Ebu Haris’ kod adlı Haris Karadağ ve ‘Ebu Ubeyde’ kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; Halis Bayancuk İstanbul'da, Haris Karadağ İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. İlyas Aydın'ın yurt dışında bulunduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinde saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) ve Haris Karadağ (Ebu Haris) hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldılar.

