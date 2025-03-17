İzmir Basmane'nin Tarihi Dokusunun Yeniden Canlandırılması Hedefleniyor

Basmane semtindeki tarihi otellerin korunması için çalışmalar başlatıldı. Hedef, bölgenin turizm potansiyelini artırmak.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:14
İzmir Basmane'nin Tarihi Dokusunun Yeniden Canlandırılması Hedefleniyor

İzmir Basmane'nin Tarihi Dokusunun Yeniden Canlandırılması Hedefleniyor

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki tarihi dokuyu koruyarak yeniden canlandırmak istediklerini duyurdu. Basmane'deki tarihi oteller sokağını incelemek amacıyla düzenlenen gezide açıklamalarda bulunan Veral, 'Kentte en önemli konaklama tesisleri Basmane'de yer alıyor' ifadelerini kullandı.

Yıkılmaya Yüz Tutmuş Yerler

Veral, semtte ciddi bir bakıma ihtiyaç duyan ve yıkılmaya yüz tutmuş yerlerin bulunduğunu ifade ederek, amaçlarının bölgenin kalkınması için kent yöneticilerini bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Basmane'nin, dünyanın önde gelen Old Town otelleriyle yarışabilecek bir potansiyel barındırdığını belirten Veral, geçmişte bu bölgedeki zengin ailelerin buradan ayrılması nedeniyle işletmelerin devredildiğini ve bölgenin gerileme sürecine girdiğini söyledi.

Tarihsel Zenginlik

Veral, '1500'lü yıllara kadar Yahudihanelere ev sahipliği yapmış bu bölgenin, 1800'lü ve 1900'lü yıllar boyunca yıkılmaya yüz tutmuş yerlerini şehrimize kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu projenin uzun soluklu olacağını biliyoruz, ama bir yerden başlamak zorundayız' dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü'nin Destekleri

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise vatandaşların güvenli bir şekilde konaklayabilecekleri tesisler kazandırmak istediklerini belirtti. Doğruer, 'Proje ve rölöve konusunda teknik destek sağlamaya hazırız. Restore edilen işletmelerde konaklamaktan memnuniyet duyarız' şeklinde konuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde Basmane semtindeki oteller sokağının tarihi dokusu korunarak...

İzmir'in Konak ilçesinde Basmane semtindeki oteller sokağının tarihi dokusu korunarak canlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında tarihi oteller sokağındaki otelleri incelemek için gezi düzenlendi. Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral de katıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Basmane semtindeki oteller sokağının tarihi dokusu korunarak...

İzmir'in Konak ilçesinde Basmane semtindeki oteller sokağının tarihi dokusu korunarak canlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında tarihi oteller sokağındaki otelleri incelemek için gezi düzenlendi. Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral de katıldı.

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