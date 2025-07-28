İzmir Bornova’da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele

Bornova’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, Gökdere Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale hızla sürmekte. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahaleye tabi tutuluyor.

Yangına Güçlü Müdahale

İhbarın ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer gönderildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına kadar ulaştığı bildirildi.

Yerel Halkın Desteği

Bölgedeki bazı mahalle sakinleri, traktörleriyle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevlerin söndürülmesi için devreye girdi. Güvenlik önlemleri alınarak, polis ve jandarma ekipleri bölgedeki çalışmaların güvenliğini sağladı.

İzmir Valisi Yangın Bölgesinde

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve ardından helikopterle bölgeyi havadan inceledi. Yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı ise yeniden trafiğe açıldı.

Bir Kahramanlık Hikayesi

Yangını söndürme çalışmalarına katılan 18 yaşındaki Hakkı Han, olay sırasında bir kaplumbağayı alevlerin ortasından kurtardığını söyledi. Yangının çıktığı bölgedeki bir fabrikada çalışan genç, "Ateşin içindeydi, kürekle aldım. Su verip, yanmayan güvenli bir bölgeye bıraktım." ifadeleriyle yaşadığı anı anlattı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.