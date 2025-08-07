DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

İzmir Bornova'da Otlukta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı, müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 22:05
İzmir Bornova'da Otlukta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesi'nde otluk alanda başlayan bir yangın, ormanlık alana sıçramasıyla paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, yangın Merkez Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle hızla bitişiğindeki ormanlık alana sıçraması, yangınla ilgili endişeleri artırdı. Yangının büyümesiyle birlikte bölgede acil müdahale ekipleri harekete geçti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer, yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri de yangının kontrol altına alınması için çalışmalara katıldı.

Polis ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şu anda yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bornova ilçesinde otlukta başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi