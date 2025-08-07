İzmir Bornova'da Otlukta Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesi'nde otluk alanda başlayan bir yangın, ormanlık alana sıçramasıyla paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, yangın Merkez Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle hızla bitişiğindeki ormanlık alana sıçraması, yangınla ilgili endişeleri artırdı. Yangının büyümesiyle birlikte bölgede acil müdahale ekipleri harekete geçti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer, yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri de yangının kontrol altına alınması için çalışmalara katıldı.

Polis ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şu anda yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

