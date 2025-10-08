İzmir Bornova'da Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan kontrollerde, A.P. ve E.Ç.'nin yanlarında bulundurdukları poşette yapılan aramada 126 kağıda emdirilmiş, 50 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

