İzmir Bornova'da Viyadükte Asılı Tır: Sürücü Yaralandı

Kaza ve müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde, yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı. İrfan Öngen (48) idaresindeki 06 FGT 332 plakalı tır, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi ve viyadükte asılı kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Öngen, hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.