İzmir Buca'da Grev Nedeniyle Çöp Yığınları ve Kötü Koku Tepki Çekti

İzmir Buca'da Çöp Krizi

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü kokular, vatandaşların tepkisini çekiyor. Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş ödemeleri yapılmadığı ve biriken alacakları nedeniyle iş bırakma kararı aldı.

Çöp Yığınlarının Artışı

Grev sonucunda çöplerin toplanmaması nedeniyle birçok sokakta çöp yığınları oluştu. Yola ve kaldırım taşlarına kadar taşan çöpler, çevrede kötü bir görüntüye neden oldu.

Vatandaşların Tepkisi

Olayla ilgili harekete geçen vatandaşlardan Mustafa Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madem çöpler toplanmayacaktı, biz niçin katı atık bedeli ödüyoruz? Mağdur olan biz miyiz, işçiler mi? Bu sıcakta çektiğimiz eziyete yazık değil mi?" diyerek duruma isyan etti.

Başka bir vatandaş Mehmet Ekin, Akdoğan Caddesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda biriken çöpleri vurgulayarak, "Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz," dedi.

Ayrıca, parkta annesiyle oyun oynamaya gelen 11 yaşındaki Şehmuz Sayan, çöp kokusundan rahatsız olduklarını belirterek, çöplerin bir an önce toplanmasını ve temiz bir ortamda oynamak istediklerini ifade etti.

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkiye neden oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkiye neden oldu.