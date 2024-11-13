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İzmir Buca'da Grev Sebebiyle Çöp Yığınları Artiyor

İzmir Buca'da işçilerin grevi nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu, esnaf ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:53
İzmir Buca'da Grev Sebebiyle Çöp Yığınları Artiyor

İzmir Buca'da Çöp Krizi: İşçilerin Grevi Sokakları Etkiledi

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye işçilerinin greve çıkması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. İlçe sakinleri, biriken çöplerle ilgili yoğun şikayetlerde bulunurken, esnaf da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Grev Nedenleri ve Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonucunda, sendika üyesi işçiler grev başlattı. Grev esnasında belediye binası önünde bekleyen işçilerin, hizmet binaları ve şantiye girişlerine "Bu iş yerinde grev vardır" yazıları asarak durumu dikkat çekici hale getirdikleri gözlemlendi.

Esnaf ve Vatandaşların Tepkisi

Duruma tepki gösteren esnaf Ali Çalışkan, "Dükkanımızı açamaz hale geldik. Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Otobüs ve dolmuşlar geçemiyor" diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi. Çalışkan, yetkililere bu duruma bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Motokurye Aytaç Öz ise, grev nedeniyle Buca'nın birçok sokağında çöp toplanmadığını belirtti. Öz, "Manzara ortada, denilecek şey ortada. Böyle olmaması lazım" diyerek durumu eleştirdi.

Grev sonucu oluşan çöp yığınları, Buca'nın güzelliğine gölge düşürerek, ilçe sakinlerinin yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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