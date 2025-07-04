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İzmir Buca'da Orman Yangınına Neden Olan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına sebep olan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:00
İzmir Buca'da Orman Yangınına Neden Olan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, orman yangınına neden olan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yangın, Zafer Mahallesi'nde Y.Ö.'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi sırasında meydana geldi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, 18 yaşından küçük olan B.A., S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol tedbiriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

Ayrıca, yangının nasıl başladığına dair görüntülerde bir kişinin yanan bölgeye bir şeyler attığı ve yangın büyüyünce söndürmek için müdahale ettiği görülüyor.

Yangın, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde başlayarak ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal aracıyla yangına müdahale edildi. Yangının çıkarılmasında demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların etkili olduğu belirlendi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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