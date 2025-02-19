İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu
İzmir'in Buca ilçesinde, Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde detaylı bir arama gerçekleştirdi.
65 Bin 300 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Yapılan aramada yaklaşık 65 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu önemli operasyon neticesinde A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.