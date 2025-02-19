İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 65 bin 300 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:02
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

65 Bin 300 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yapılan aramada yaklaşık 65 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu önemli operasyon neticesinde A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!