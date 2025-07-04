İzmir Buca'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak kontrol altına alma çalışmalarının zorlaşmasına neden oldu.

Yangınla mücadele, gece boyunca ekipler tarafından devam etti. Özellikle yangının, mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çabalar sarf edildi. Vatandaşlar da su tankerleri ile yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, hava unsurları da yangınla mücadeleye katılarak durumu kontrol altına almak için harekete geçtiler. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter ve çok sayıda arazöz ile su ikmal araçları yangın söndürme faaliyetlerinde görev alıyor.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu ise yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları hala devam ediyor.

Yangının çıktığı alanda gerçekleştirilen incelemelerde, yangının Zafer Mahallesi Olduruk mevkisindeki inşaatta kullanılan demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öğrenildi. Bu olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.