İzmir Buca'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Otluk Alanda Yangın Paniği

İzmir'in Buca ilçesinde, Adatepe Mahallesi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Etti

Yangın, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) civarında başladı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, koordineli bir çalışma ile yangına müdahale etti ve kontrol altına almayı başardı.

Yangının Zararları

Yangın sonrası, bölgede bulunan bazı arı kovanları ve bir iş yeri zarar gördü. Yangının etkileriyle ilgili detaylı incelemeler yapılması bekleniyor.

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.