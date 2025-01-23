İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Anketi Destekledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, fotoğraf sanatına olan desteğini yinelemiş oldu.

Büyük İlgiyle Bekleniyor

Ülke genelinde birçok önemli anı ve olayı yansıtan fotoğrafların yer aldığı bu oylamanın, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Tugay’ın bu oylamada yer alması, İzmir’in kültürel faaliyetlerine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Oylamanın Önemi

Anadolu Ajansı'nın bu etkinliği, sadece fotoğraf sanatçıları için değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın güçlenmesine de katkı sağlamakta. Her yıl gerçekleştiren oylamada, en beğenilen fotoğraflar yarışıyor ve toplumun duygularını yansıtan eserler ödüllendiriliyor.

Tugay’ın katılımı ile ilgili yapılan açıklamalarda, fotoğrafın bir toplumsal belge olduğu vurgulanarak, bu tür etkinliklerin önemi bir kez daha dile getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.