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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, sendika önclüğünde protesto gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:02
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

İzmir'de İşten Çıkarılan İşçilerden Protesto Gösterisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinden işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Eyleme katılan işçiler, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışarak işten çıkarılmalarını protesto etmek için sendikanın İzmir Şubesi önünde toplandı.

Fevzi Paşa Bulvarı'nda Yürüyüş

Protestocular, Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası'na doğru yürüyüşe geçerek sloganlar attılar. Eylem sırasında konuşan Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, işten çıkarılan birçok işçi ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

İşten Çıkarılmaların Sebebi ve Sendika Açıklamaları

Atalay, yaklaşık 400 işçinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından belediye gelirlerinin az olması gerekçesiyle işten çıkarıldığını hatırlattı. Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan, kendi bilgisi ve işveren sendikasının onayıyla imzalanan toplu sözleşmenin ücret zammından vazgeçilmesini dayatıyor. Aksi takdirde, 'toplam 1030 emekçiyi, açlığa yoksulluğa terk edeceğim' diyor. Cemil Başkan, sadece emekçileri değil, onların ailelerini, umutlarını, geleceklerini yok ediyor."

Sendika Başkanının Eleştirileri

Atalay, Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde benzer bir sözleşmeye imza attığını ifade ederek, "Karşıyaka'da doğru olan, Büyükşehir'de neden eğri?" diye sordu. Ayrıca, işten çıkarılan tüm işçilerin görevlerine dönene kadar eylemlerinin devam edeceğini belirtti.

Eyleme Katılım ve Gelecek Planları

Eyleme, işten çıkarılan işçilerin yanı sıra birçok Belediye-İş yöneticisi ve sendika üyesi katıldı. Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise 24 Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılması sürecinde sorun çözülmezse eylemlere başlayacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler...

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler...

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.

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