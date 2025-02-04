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İzmir Büyükşehir Belediyesinden Genel-İş Sendikası'na Eleştiri: Baskı ve Rasyonel Talepler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası’nın TİS öncesi eylemlerini baskı olarak nitelendirdi, taleplerin rasyonel zeminle uyuşmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:31
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Genel-İş Sendikası'na Eleştiri: Baskı ve Rasyonel Talepler

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sert Eleştiriler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen işçi eylemlerinin, 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesinde rasyonel olmayan talepleri gündeme getirdiğini ve bununla birlikte yönetim üzerinde baskı kurma amacı taşıdığını vurguladı. Belediyeden yapılan açıklamada, İZENERJİ ve İZELMAN'da 22 bin çalışanı kapsayan TİS görüşmelerinin, sınırlı sayıda temsilci arasında yürütüldüğü kaydedildi.

Genel-İş'in Talepleri ve Mali Yük

Açıklamada, Genel-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi taslağındaki taleplerinin ülke gerçekleriyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koşullarıyla örtüşmediği ifade edildi. Özellikle 1 Ocak 2024 itibarıyla 763,44 lira olan taban ücretin, 2025 yılı için %234 gibi ciddi bir oranla artırılması talep edilmektedir. Bu talebe göre, aylık en düşük net ücretin 113 bin lira, en yüksek net ücretin ise 124 bin lira olması hesaplanırken, bir çalışanın toplam maliyetinin vergi ve sigorta ile birlikte 213 bin liraya ulaşacağı belirtildi.

İZENERJİ'ye ait toplu sözleşme taslağının yıllık maliyetinin 30 milyar liranın üzerinde olacağı ve toplam 74,5 milyar lira olması beklenen 2025 yılı gelir bütçesinde bu maliyetin karşılığının bulunmadığı ifade edildi. Belediyenin açıklamasında, eylemlerin gerçek bir ihtiyacı savunmadığı, aksine sendika yönetiminin kabul edilemez taleplerin hayata geçirilmesini engelleyerek baskı kurmaya çalıştığı dile getirildi.

Sendikanın Eylemi ve İddialar

Öte yandan, Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin geri alınması ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması amacıyla eylem düzenlemektedir. Sendika, bu taleplerinin arkasında durarak işçilerin haklarını savunmaya devam ettiklerini belirtmektedir.

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