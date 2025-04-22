İzmir Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulan bilgilere göre, Çeşme açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbari alındı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Operasyonu

Alınan bilgi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi ve ekipler, bottaki 36 düzensiz göçmeni, aralarında 16 çocuk da bulunmakta, başarıyla karaya çıkardı.

Göçmenlerin Durumu

Olayın ardından yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.