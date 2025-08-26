İzmir Çeşme'de İnşaatta Çalışan 60 Yaşındaki İşçi Ölü Bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dalyan Mahallesi 4225 Sokak adresindeki bir inşaatta çalışan Mehmet Çur (60), inşaat sahasında bulunan ve nöbet kulübesi olarak kullanılan konteynerin üzerinde hareketsiz halde bulundu.

Olayın Bildirilmesi ve Müdahale

Olayı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme ve Cenaze İşlemleri

Yapılan kontrolde, Mehmet Çur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çur'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.