İzmir Çeşme ve Karaburun'da Sağanak ve Dolu Uyarısı

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri için meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bu iki ilçede 2 saatlik bir süre içinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının özellikle dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bölge sakinlerine, sel, su baskını, yıldırım, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almaları gerektiği hatırlatıldı. Ulaşımda aksamalar da olabileceği için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.