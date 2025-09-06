İzmir'de 102 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

İzmir'de 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Sahil Güvenlik operasyonu üç ilçede gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 102 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Seferihisar açıklarında durdurulan lastik botta ekipler tarafından bottaki 2'si çocuk olmak üzere 30 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Dikili açıklarında durdurulan başka bir lastik botta ise 2'si çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Çeşme açıklarında tespit edilen bir lastik bottan da 3'ü çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen çıkarıldı.

Ayrıca, Çeşme ilçesinde kara operasyonunda Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kolluk Destek timlerinin ortak çalışması sonucunda 10 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.