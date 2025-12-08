İnönü'de İsmetpaşa Mahallesi Konut Projesi'nde sona yaklaşılıyor

İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı

İnönü Belediyesi tarafından yürütülen İsmetpaşa Mahallesi Konut Projesi'nde inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı açıklandı.

Belediye yetkilileri, proje tamamlandığında ilçedeki konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağını vurguladı. Projenin, artan nüfusa uygun modern yaşam alanları oluşturacağına dikkat çekildi.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yaşam şartlarına kavuşması amacıyla tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İnönü için üretmeye, yenilemeye ve değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

