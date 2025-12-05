İzmir'de 12 genç hafize icazet aldı

Menderes’te düzenlenen merasimde, AKÇEV himayesinde hafızlıklarını tamamlayan 12 kız öğrenciye taç ve icazet belgeleri takdim edildi.

Menderes Müftülüğü ve AKÇEV himayesinde tören

Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇEV) tarafından himaye edilen, Menderes Müftülüğü İzmir Bölge Kız Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 12 kız öğrenci düzenlenen merasimle icazetlerini aldı.

Törene İzmir İl Müftü Yardımcısı Şadiye Yılmaz, Menderes İlçe Müftüsü Emir Veran, AKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koçer, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda misafir katıldı.

Hafızlıklarını tamamlayan 12 kız öğrenciye taçları giydirildi; ardından hafızlık belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

İzmir İl Müftü Yardımcısı Şadiye Yılmaz, Kur’an ile yetişen gençliğin ümmetin umudu olduğunu vurgulayarak, "Bu gençler bizim geleceğimizdir. Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden herkes başımızın tacıdır. Hafızlarımıza emek veren ailelerine, hocalarımıza ve bu sürece destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program, hafızların Kur’an tilavetleri ve yapılan duaların ardından sona erdi.

