İzmir'de 126 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 126 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Bu önemli gelişme, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyuruldu.

Hava Araçları ile Tespit Edildi

Sahil Güvenlik insansız hava araçları, Seferihisar açıklarında bir lastik bot içinde hareket eden düzensiz göçmenleri tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekipler, durdurdukları botta 7'si çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen yakaladı ve bir göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Karaburun'da 37, Dikili'de 34 ve Çeşme'de 34 olmak üzere toplam 126 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.