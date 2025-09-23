İzmir’de 142 Öğrenciden 'Sumud' Koreografisi: Küresel Sumud Filosu'na Destek

İzmirli Öğrencilerden 'Sumud' Koreografisiyle Küresel Sumud Filosu'na Destek

Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndan 142 öğrencinin birlik mesajı

İzmir'in Buca ilçesindeki Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

Etkinlikte 142 öğrenci bir araya gelerek yerde "Sumud" yazılı koreografiyi oluşturdu ve Türk bayrağı açtı. Öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filoya karadan destek mesajı verdi.

Okul müdürü Rifat Türkarslan etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "142 öğrencimiz katılım sağladı. Dünyanın dört bir tarafında vicdan sahibi insanlar, zulme farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli protestolar düzenliyor, etkinlikler gerçekleştiriyor. Son günlerde de 'Sumud' adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden hareket eden tekneler, gemiler Gazze'ye doğru hareket etti. Bir farkındalık oluşturmak, karadan filoya destek vermek amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik."

Etkinliğe katılan öğrenciler duygularını paylaştı. Muhammed Siraç yaptığı açıklamada: "Orada okula gidemeyen çocuklar için gerçekten çok üzülüyorum. Bizim buradaki eğitim ve öğrenim hakkını onlar elde edemiyor. Soykırımın durmasını istiyorum. Umarım yakın zamanda bu soykırım durur."

Mahmud Asım Karabulut ve Eflal Kaplan dualarının Filistin halkıyla olduğunu belirtirken, Rabia Karaca ise etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu söyleyerek "Filistinlilere manevi bir şekilde destek olmamız onlara güç sağlayacak." dedi.

Çakabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bu girişimi, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmeyi ve küresel filoya karadan manevi destek sağlamayı amaçladı.

