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İzmir'de 2025'in İlk Dört Ayında 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2025'in ilk dört ayında 75 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:00
İzmir'de 2025'in İlk Dört Ayında 75 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir'de Suçla Mücadele Hız Kazandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelindeki asayiş ve güvenlik durumunu değerlendirerek 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen 113 operasyonda 75 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Asayiş Suçlarındaki Düşüş

Vali Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, İzmir'de asayiş suçlarıyla mücadelede önemli verileri paylaştı. Geçtiğimiz nisan ayında, kişilere karşı işlenen 13,428 suç olayı kaydedilirken, 2025'in aynı döneminde bu sayının 11,732 olduğunu belirterek, yüzde 13'lük bir azalış yaşandığına dikkat çekti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulayan Elban, ilk dört ayda 1,066 uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşan kişiye operasyon yapıldığını ve 9,394 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Halen 833 kişinin tutukluluklarının devam ettiğini de ekledi.

Göçmen ve Kaçakçılık Faaliyetleri

İzmir'deki Suriyeli göçmen sayısının 110,461 olduğunu aktaran Elban, göçmen kaçakçılığına yönelik 202 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar sonucunda 200 kişinin tutuklandığını belirtti.

Orman Yangınları ve Önlemler

Elban, orman yangınlarına karşı alındığı önlemleri de gündeme getirdi. Planlamalar sonucu, Bornova'da yaşanan ilk yangının definecilerden kaynaklandığını ve 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yangınla mücadele için personel ve ekipman eksikliklerinin giderildiğini ifade etti.

Gelecek Önlemler

Vali Elban, ormanlara giriş yasağının yanı sıra, orman dışı alanlarda dikkat edilmesi gereken yasaklar hakkında da duyurularda bulunacaklarını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2024 ve 2025 yılının 1 Ocak-30...

İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2024 ve 2025 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2024 ve 2025 yılının 1 Ocak-30...

İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2024 ve 2025 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

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