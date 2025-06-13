İzmir'de 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Baskında Ele Geçirilenler

Düzenlenen baskında 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ile birlikte 8 kök Hint keneviri de bulundu. Operasyonda evde bulunan M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A., şimdi yargı sürecinin beklenildiği sürede cezaevinde kalacak.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ele geçirildi.