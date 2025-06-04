İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Yedinci Gününde Tansiyon Yükseliyor

İzmir'de Grevde Tansiyon Yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevi yedinci gününde sürdürmeye devam ediyor.

İşçiler Pankart Açtı

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankartlar açarak güçlü sloganlar attı.

Sendika Yetkilisinden Açıklama

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Durum netlik kazandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.

Grev Kararı ve Gelişmeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yapılan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya koymuştu. İşçilerin talepleri karşılanana kadar eylemlerinin devam edeceği belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sürüyor. Belediye binası önünde toplanan işçiler adına Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül açıklama yaptı.