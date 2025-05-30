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İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Yürüyüş ve Eylemler Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve gitti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:57
İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Yürüyüş ve Eylemler Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçileri Greve Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve gitti. İşçiler, bugün de eylemlerini sürdürdü.

Yürüyüş ve Oturma Eylemi

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş üyesi binlerce işçi, sabah saatlerinde Konak Pier önünde toplanarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında sık sık slogan atan işçiler, Konak Meydanı ve çevresindeki Fevzi Paşa Bulvarı'na kadar ilerleyerek bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kültürpark'ta Bekleyiş

Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kültürpark'a doğru yürüdü. Bir süre burada bekleyen işçiler, ardından basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşe geçti. Eylem sırasında işçiler ile bazı sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Grev Nedenleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yapılan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladığını duyurdu. İşçiler, daha önce Basmane Meydanı'nda toplanarak Kültürpark'ta eylem başlatmışlardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

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