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İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi 4. Günde: Sokaklar Çöp İçinde Kaldı

İzmir'de 23 bin işçinin grevi 4. güne ulaşırken, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Temizlik ve ulaşım hizmetleri aksadı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 11:05
İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi 4. Günde: Sokaklar Çöp İçinde Kaldı

İzmir'de yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grevde dördüncü güne girdi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçiler, bu süreçte kentteki birçok hizmeti aksatıyor.

Grev nedeniyle temizlik ve ulaşım hizmetleri büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Çeşitli noktalarda, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda çöplerin toplanmaması sonucu sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu. Bu durum, kaldırım ve yollara taşan çöpler nedeniyle kötü bir kirlilik ve kokuya yol açtı.

Ayrıca, kent genelinde belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmetleri de aksadı. Seferlerin az sayıda yapılması, yolcuların duraklarda bekleme süresini artırdı.

Greve çıkan işçilerin görev aldığı alanlar arasında temizlik ve ulaşımın yanı sıra park ve bahçe hizmetleri, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararı almıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor. İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor. İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

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