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İzmir'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:09
İzmir'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Konuyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bölgedeki bir lastik bot'ta henüz kimliği açıklanmayan göçmenlerin bulunduğu bilgisi verildi.

Operasyon Detayları

İlk belirlemelere göre, lastik bottaki göçmenlerin 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçmesiyle bot durdurularak, göçmenler karaya çıkarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu olay, Türkiye'nin göç sorununa dair önemli bir başka örnek olarak dikkat çekiyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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