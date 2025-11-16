İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen: 7 Yakalandı, 34'ü Lastik Botta Kurtarıldı

Seferihisar ve Menderes'te düzenlenen müdahalelerde 7 düzensiz göçmen yakalandı; motor arızası yapan lastik bottaki 34 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:48
İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen: 7 Yakalandı, 34'ü Lastik Botta Kurtarıldı

İzmir'de 41 düzensiz göçmen: 7 yakalandı, 34 kurtarıldı

Seferihisar ve Menderes'te sahil güvenlik müdahalesi

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda toplam 41 kişi yakalandı veya kurtarıldı.

14 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında Menderes ilçesinden gelen ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi sevk edildi. Ekipler kara üzerinde tespit ettikleri 2’si çocuk olmak üzere 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 06.00 civarında Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-109, lastik botta bulunan 14’ü çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR VE MENDERES İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ İKİ AYRI...

İZMİR’İN SEFERİHİSAR VE MENDERES İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ İKİ AYRI OPERASYONDA, YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN 7 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 34 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR VE MENDERES İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ İKİ AYRI...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?