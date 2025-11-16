İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen: 7 Yakalandı, 34'ü Lastik Botta Kurtarıldı

İzmir'de 41 düzensiz göçmen: 7 yakalandı, 34 kurtarıldı

Seferihisar ve Menderes'te sahil güvenlik müdahalesi

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda toplam 41 kişi yakalandı veya kurtarıldı.

14 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında Menderes ilçesinden gelen ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi sevk edildi. Ekipler kara üzerinde tespit ettikleri 2’si çocuk olmak üzere 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 06.00 civarında Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-109, lastik botta bulunan 14’ü çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

