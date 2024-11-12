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İzmir'de 5 Kardeşi Kaybeden Anne Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Selçuk'ta yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Sinem Akcan, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:10
İzmir'de 5 Kardeşi Kaybeden Anne Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliye sürecine girdi.

Yangın sonrası gerekli incelemelerin başlatılmasının ardından, anne Akcan polis nezaretinde çocuklarının cenaze törenine katılmak için Tahsinağa Camisi'ne götürüldü. Ancak burada fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Akcan, ardından adliyeye sevk edildi.

Yangının Detayları

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında evde yalnız bulunan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler, dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetti.

Anne Akcan'ın verdiği ilk ifadelere göre, yangın çıkmadan önce kısa süreliğine hurdacıdan parasını almak için evden ayrıldığı ve 15-20 dakika içinde döndüğünde yangının başladığını gördüğü belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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