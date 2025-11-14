İzmir'de 54. ACI EUROPE AVSEC Toplantısı — TAV Güvenlik Ev Sahipliğinde

ACI EUROPE 54. AVSEC Komite Toplantısı, TAV Güvenlik ev sahipliğinde 13-14 Kasım’da İzmir’de 40 ülkeden 100'den fazla uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:14
İzmir'de 54. ACI EUROPE AVSEC Toplantısı — TAV Güvenlik Ev Sahipliğinde

İzmir'de 54. ACI EUROPE Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komite Toplantısı

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından düzenlenen 54. Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komite Toplantısı, TAV Güvenlik ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantı, havacılık güvenliğinde güncel gelişmelerin ve sektörel fırsatların masaya yatırıldığı kapsamlı bir buluşma oldu.

Toplantı detayları

13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyon, 40 farklı Avrupa ülkesinden ve 100’den fazla havacılık güvenliği profesyonelini bir araya getirdi. Etkinlikte, havalimanı güvenliğinde ortaya çıkan yeni zorluklara yönelik etkili, yenilikçi ve insan odaklı çözümler tartışıldı.

Toplantı, TAV Havalimanları, TAV Güvenlik, TAV Akademi, CMH ve Nuctech destekleriyle gerçekleştirildi. Ayrıca, TAV Güvenlik Operasyonu Müdürü M. Emrah Erkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uygulamalar hakkında bir sunum yaptı.

AVSEC'in rolü ve stratejik hedefler

AVSEC komitesi, havalimanı ve havacılık güvenliği önceliklerini belirlemek, strateji ve rehberlik geliştirmek için bir düşünce kuruluşu görevi görüyor. Komite; ekipman, prosedürler ve düzenlemeler açısından uluslararası standartların ve Avrupa mevzuatının havalimanı güvenliği üzerindeki etkisini analiz ediyor.

Komite tarafından geliştirilen ACI EUROPE AVSEC Stratejisi, kuruluşun havacılık güvenliği görevini yerine getirme ve havalimanı profesyonellerine ile genel havacılık sektörüne daha iyi hizmet verme çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor.

TAV Güvenlik'ten değerlendirme

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, toplantıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “ACI EUROPE Havacılık Güvenliği Komite Toplantısı, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha bağlantılı bir havacılık ekosistemi oluşturma yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansıması. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC üyesi bir ülke olarak uluslararası havacılık güvenliği standartlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması sürecinde aktif bir rol üstleniyor. TAV Güvenlik olarak havacılık alanında 20 yılı aşan deneyimimizle uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizler için oldukça önemli”.

AVRUPA HAVALİMANLARI KONSEYİ (ACI EUROPE) 54. HAVACILIK GÜVENLİĞİ (AVSEC) KOMİTE TOPLANTISI, TAV...

AVRUPA HAVALİMANLARI KONSEYİ (ACI EUROPE) 54. HAVACILIK GÜVENLİĞİ (AVSEC) KOMİTE TOPLANTISI, TAV GÜVENLİK EV SAHİPLİĞİNDE İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AVRUPA HAVALİMANLARI KONSEYİ (ACI EUROPE) 54. HAVACILIK GÜVENLİĞİ (AVSEC) KOMİTE TOPLANTISI, TAV...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
2
Aydın'da su fiyatlarında yeni hamle: Özlem Çerçioğlu yüzde 70 indirim önerdi
3
Tokat'ta Zile-Alaca yolunda yağmur sonrası kaza: Otomobil alev aldı
4
Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi
5
Aliağa Belediyesi Karate Kursu'nda 75 Sporcu Yeni Kuşaklarına Kavuştu
6
Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı
7
Isparta'da hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi yakalandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı