İzmir'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik'in resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Bölgedeki tespit çalışmaları sonucunda, Dikili'de bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi derhal bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle, düzensiz göçmenler yakalandı ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.