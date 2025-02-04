DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

İzmir'de 7 Milyon 320 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

İzmir Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda, 7 milyon 320 bin kaçak makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:38
İzmir'de 7 Milyon 320 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Makaron Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 7 milyon 320 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesi amacıyla harekete geçildi.

Ekiplerin, belirlenen 3 ayrı kamyonda gerçekleştirdiği aramalarda büyük miktarda kaçak makaron bulundu. Olay sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
2
Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi
3
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
4
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
5
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor
6
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı
7
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!