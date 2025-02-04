İzmir'de 7 Milyon 320 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Makaron Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 7 milyon 320 bin adet kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kaçak tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesi amacıyla harekete geçildi.

Ekiplerin, belirlenen 3 ayrı kamyonda gerçekleştirdiği aramalarda büyük miktarda kaçak makaron bulundu. Olay sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.