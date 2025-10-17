İzmir'de 70 Metrelik Bacadan Düşen İki İşçi 4 Saatlik Kurtarma ile Sağ Çıktı

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde çimento fabrikasına ait 70 metre yüksekliğindeki bacaya temizlik amacıyla çıkan iki işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre düşerek bacanın içine mahsur kaldı.

Kurtarma çalışması

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye getirilen ve 90 metre yükselebilen araçla bacaya çıkan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla işçileri düştükleri yerden kurtardı.

Son durum

Sağlık durumları iyi olan işçiler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çimento fabrikasındaki 70 metrelik bacanın içine düşerek mahsur kalan iki işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.