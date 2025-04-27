İzmir'de 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir, Foça ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 74 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk olarak Foça ilçesi açıklarında bir lastik bot tespit edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen buldu ve yakaladı.

Seferihisar'da Başka Yakalamalar

Devam eden operasyona göre, Seferihisar ilçesinde Maden Koyu bölgesinde karada 4'ü çocuk 15 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Öte yandan, Seferihisar açıklarında hareket eden bir lastik botta da 18'i çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de denizde ve karada 74 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de denizde ve karada 74 düzensiz göçmen yakalandı.