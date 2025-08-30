İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
Selçuk Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos olayı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta meydana gelen olay sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmada, aynı tarihte 3 kedi ve 5 köpeğin öldüğü tespit edildi. İlk incelemede hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğü belirlendi.
Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıtları incelendi ve hayvanlara tavuk eti veren iki çocuğun ifadelerine başvuruldu.
İfadeler doğrultusunda, hayvanlara yedirmeleri için zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
